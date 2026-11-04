Aquest article de Hope Pisoni va ser publicat originalment per Uncloseted Media, un mitjà de comunicació d'investigació centrat en la comunitat LGTBIQ+, l'1 d'octubre de 2026. S'ha republicat aquesta versió editada en Global Voices com a part d'un acord de col·laboració de continguts. Ha sigut editat per qüestions de llargària i estil.
El 17 de setembre, mentre les Nacions Unides (ONU) celebraven la seua Assemblea General anual per a diplomàtics i líders de tot el món, diverses figures clau van omplir una sala a l'altre costat del carrer al Millennium Hilton de Midtown Manhattan. Entre els assistents hi havia oficials de l'administració de Trump, líders de grups d'odi anti LGTBQ+, polítics d'extrema dreta de l'Amèrica Llatina i reporters de mitjans de comunicació també d'extrema dreta.
Aquestes persones es van reunir pel Fòrum Global per la Vida, la Família i les Llibertats, una trobada de dos dies de duració per a líders de dretes amb l'ambiciós objectiu de crear un nou Grup Central «provida i profamília» a l'ONU.
Des de 2008, l'ONU ha tingut un Grup Central LGTBI amb quaranta-dos estats membres amb la missió d'advocar pels drets LGTBIQ+ a l'escenari mundial. Malgrat això, els organitzadors d'aquest nou grup volen crear una organització contrària per a impulsar polítiques que minen els drets reproductius i LGTBIQ+ arreu del món.
Aarón Lara, l'activista conservador mexicà a qui se li va ocórrer la idea per al grup, va dir a l'agost en un article que l'actual Grup Central a soles ha tingut èxit perquè no hi ha hagut cap oposició conservadora organitzada, la qual cosa podria aportar un nou grup central.
«[El Grup Central LGTBI] ha establit amb èxit unes narratives victimistes i ha incorporat celebracions amb un impacte global. […] Sempre empre aquest exemple: si hi haguera un partit de futbol i un equip no apareguera, el guanyador per defecte seria l'equip que hi era present», va dir Lara.
Lara i altres seguidors del grup al fòrum van estar d'acord a elaborar plans per a la seua creació els mesos venidors. Potser han d'actuar amb rapidesa, perquè els líders del grup han dit que volen emprar la influència global dels EUA i aprofitar la postura anti LGTBI i antiavortament de l'administració actual per a fer-ho. Els EUA van abandonar recentment el Grup Central LGTBI, una mesura primerenca en el seu segon mandat.
Què és un Grup Central?
El Grup Central LGTBI es descriu a si mateix com «un grup informal interregional d'estats membres de les Nacions Unides». Encara que no és un òrgan oficial de l'ONU, el seu treball inclou fer-se càrrec que les persones LGTBIQ+ siguen considerades i protegides en totes les activitats de l'ONU, des de l'ajuda humanitària fins a les resolucions de drets humans.
Per exemple, una de les primeres resolucions de l'ONU per a referir-se a les persones LGTBQ+ va ser una que protegia els civils contra les execucions extrajudicials. Quan alguns membres van tractar d'excloure les persones LGTBQ+ d'eixes proteccions, advocats i aliats van lluitar per a mantindre el seu lloc. Maria Sjödin, directora executiva d'Outritght International, una ONG que se centra a defensar els drets LGTBQ+ a escala mundial, va contar a Uncloseted Media que treballs com aquests podrien estar en perill si el nou grup central arribara a formalitzar-se.
«Estem parlant sobre la protecció d'alguns drets humans molt bàsics, i que l'oposició tracte d'organitzar-se per a fer encara més difícil que s'aproven coses així és realment horrible», diu.
Els grups centrals no són òrgans oficials de l'ONU i, per tant, no es requereix cap procediment estricte per a crear-los. Malgrat el fet que hi han hagut altres grups centrals establits a l'ONU, el grup LGTBI és únic en el sentit que està dissenyat per a l'operació contínua sobre diversos problemes més que com una resposta a un conflicte o una crisi específics. El grup central «provida i profamília» canviaria això, amenaçant de canviar l'equilibri de poder a l'ONU.
Ipas, una ONG internacional que busca augmentar l'accés a avortaments segurs i anticoncepció, va compartir un document informatiu, «El Grup Central provida i profamília: l'arquitectura evangèlica que suporta iniciatives antigènere a les Nacions Unides», amb Uncloseted Media. Explica que aquest grup central permetria als governs anti LGTBQ+ i antiavortament col·laborar en una «votació coordinada» per a «diluir, bloquejar o imposar condicions sobre el llenguatge en matèria de salut sexual i reproductiva i drets». El document també preveu que el grup central acceleraria els esforços actuals per retratar les polítiques anti LGTBQ+ com a «resistència sobirana» contra el «globalisme» enfront de l'ull públic.
«Aquest discurs […] afirma la sobirania nacional sobre els drets humans acordats internacionalment, redefinint els drets sexuals i reproductius com a una imposició externa, més que com drets humans estàndard ja reconeguts», diu el document.
Com hem arribat fins ací?
Lara és el fundador i president del Congrés Iberoamericà per la Vida i la Família (CIVF). Fundat a Ciutat de Mèxic en 2017, el CIVF es descriu a si mateix com «un moviment de reforma moral, educativa, social i jurídica per la vida i la família» i és més conegut per celebrar un congrés anual per a líders, principalment de l'Amèrica Llatina i d'Espanya, per a debatre la promoció de polítiques socialment conservadores.
En 2021, en un article d'una publicació evangèlica, Lara va dir que el seu grup havia sol·licitat convertir-se en un grup central a l'ONU: «Tenim la convicció que és responsabilitat nostra com a creients ser una llum enmig de l'obscuritat, per la qual cosa estem fent aquest gran esforç».
Malgrat el fet que eixa sol·licitud no va arribar a formalitzar-se, Lara no va perdre el seu interés a crear un grup central de l'ONU i va anunciar en juliol del 2026 que el CIVF, que no va respondre a la sol·licitud de comentaris d’Uncloseted Media, anava a llançar un nou pla per a aconseguir-ho.
Com es van implicar el EUA?
El mes següent, Lara va compartir més detalls del pla amb The Washington Stand, un mitjà de notícies propietat del Family Research Council, un grup d'odi anti LGTBQ+ designat pel Southern Poverty Law Center estretament afiliat a Focus on the Family. En l'article, Lara diu que l'objectiu és que els EUA patrocinen el nou grup per la seua poderosa posició a l'escenari mundial.
Sjödin està preocupada sobre la implicació dels EUA amb un grup com aquest: «Ja tenen una influència desmesurada al món, així que el fet que els EUA potencialment assumisquen un rol de lideratge en una coalició com aquesta té el risc que els efectes també siguen desmesurats i fa que aquesta iniciativa siga més difícil de desafiar».
Amb aquesta finalitat, el CIVF va reclutar Valerie Huber, una influent aliada estatunidenca que viu a Washington D. C., en la seua lluita. Huber, que va coliderar el fòrum del 17 de setembre junt amb Lara, és una activista estatunidenca de dretes que va tindre múltiples rols de lideratge al Departament de Salut i Serveis Humans (HHS) durant el primer mandat de Trump. Ha promogut de manera consistent l'exclusió de les persones LGTBQ+ en el seu treball; l'organització que liderava abans d'obtindre el càrrec al HHS va publicar una directiva que deia que «seria inapropiat i antiètic afirmar el gènere dels xiquets trans».
«Valerie Huber és reconeguda internacionalment en l'àmbit dels antidrets», va dir Wendy Via, cofundadora i presidenta del Projecte Global Contra l'Odi i l'Extremisme, a Uncloseted Media. «Ella està aportant alguna credibilitat i influència a la idea de crear un grup central separat, així que serà capaç de fer que algunes persones s'hi uneixen amb ella».
Durant la seua etapa al HHS, Huber va ajudar a redactar la Declaració del Consens de Ginebra sobre la promoció de la salut de la dona i l'enfortiment de la família (GCD), un acord entre quaranta-sis països, incloent-hi els EUA sota ambdues administracions de Trump, que assegurava un compromís amb una oposició intransigent a l'avortament i amb la promoció de la família nuclear heteronormativa com a «fonamental per a la societat».
Els crítics han assenyalat que molts dels signataris de l'acord són dirigits per governs autoritaris amb dures restriccions sobre les persones LGTBQ+. Per exemple, la pena màxima de l'Aràbia Saudí per al sexe gai és la mort, i Rússia classifica el «moviment LGTB internacional» com un grup extremista.
Durant la seua primera setmana a l'oficina, l'anterior president Joe Biden va retirar els EUA de la GCD només uns mesos després del seu llançament, declarant: «És la política de la meua administració donar suport als drets i la salut sexuals i reproductius de les dones i les xiquetes als Estats Units, com també a escala mundial».
Però Huber, ara fora del seu treball al govern i liderant l'ONG antiavortament Institute for Women's Health (IWH), va continuar defensant l'acord. Ha viatjat per tot el món reunint-se amb caps d'estat, incloent-hi els de Burundi i l’Argentina, que aviat van unir-se al GCD, mentre desenvolupaven plans més concrets per a dur a terme els seus objectius. L'IWH no va respondre a una sol·licitud de comentaris.
En la primera setmana del segon mandat de Trump, els EUA van tornar a unir-se a l'acord, i en juny van assumir la posició de secretariat líder entre els signataris. Via sosté que impulsar la iniciativa del grup central mentre els EUA són els secretaris és probablement una decisió estratègica.
«L'ONU és vista com el dimoni per als grups cristians nacionalistes d'extrema dreta, perquè la seua definició dels drets humans és expansiva i inclusiva, que no és el que aquestes organitzacions volen», diu Via. «Però van a treballar amb el sistema perquè sembla que tenen una oportunitat».
Huber ha advocat en favor del grup central des d'agost i ha dit que el GCD és «la base substancial» pel treball que hi ha per davant.
«El que no s'ha construït encara és la coordinació intencional i constant que converteix un compromís compartit en una estratègia compartida a la taula de negociacions internacional», va dir a The Washington Stand. «Una nació que arriba sola a la negociació és superada. Una nació que arriba amb una estratègia amb quaranta més, no».
El qui és qui de l'extrema dreta s'hi suma
El fòrum del 17 de setembre va celebrar-se amb l'esperança de crear un itinerari per a executar els plans pel grup central. L'acte va ser patrocinat per Well Versed, una ONG evangèlica amb la missió de «portar els principis bíblics de la governança als líders dels governs i a la gent que els escull».
El fòrum va atraure diversos convidats destacats. Va haver-hi tres representants de l'administració de Trump, incloent-hi el diputat secretari d'estat Christopher Landau, la directora d'afers globals de l'HHS Bethany Kozma i Ellie Cohanim, l'assessora sènior de polítiques a la missió dels EUA davant l'ONU.
Els líders de diverses organitzacions de dretes dels EUA també van fer aparicions, incloent-hi el de Turning Point USA Faith, el de C-Fam, que manté un estatus consultiu especial a l'ONU, i el de Salt and Light Council, un grup centrat a implicar les esglésies en les polítiques de dretes.
Via va anomenar aquests grups «els sospitosos habituals» quan es tracta de treballs com aquest, però va assenyalar que el seu poder ha crescut en els darrers anys.
A més de les figures influents dels EUA, hi havia un bon nombre de representants de la dreta internacional. Advocats del Perú, l'Uruguai i Guatemala, països on el CVIF ha estat actiu, hi van estar presents. També va assistir-hi Artur Pawlowski, un pastor d'extrema dreta canadenc conegut pel seu rol al moviment separatista d'Alberta; Stepan Sargsyan, un activista evangèlic i antic polític armeni, i el lobbista neerlandés Henk Jan van Schothorst.
Via assegura que aquesta alineació indica que l'extrema dreta cristiana té interés a fer servir la seua influència desmesurada en l'administració de Trump per tindre un impacte a l'escenari global. «És l'empenta que els nacionalistes cristians han guanyat des que Trump està al càrrec. […] Gràcies a la predisposició del govern [estatunidenc] a fer ús del seu poder i de la seua influència en altres països basant-se en aquesta visió bíblica del món, […] alguns líders polítics han anat acceptant la idea».
Què podria significar açò?
A la seua entrevista amb The Washington Stand, Huber va dir que el sentit del grup central és organitzar accions concretes cap als objectius del GCD, que per si mateixa és un acord no vinculant sense cap mecanisme per a aplicar o garantir el seu compliment entre els signataris.
Una manera en què podrien aconseguir això, segons Huber, és a través de Protego, un projecte llançat el 2023 per l'IWH que crea un itinerari perquè seguisquen els països respecte a les seues polítiques en matèria de salut de la dona. L'IWH advoca contra l'avortament, com ho subratlla al seu Marc de la salut òptima de la dona, i promociona l’educació sexual que prioritza l'abstinència i «preparar per a un matrimoni sa i una futura família».
Mentre que la guia de seixanta-dues pàgines no fa cap menció explícita a les persones LGTBQ+, Sjödin diu que aquest tipus d'educació sexual, que ha sigut àmpliament criticat com a ineficaç, «se centra a promoure l'heterosexualitat com l'única forma acceptable de sexualitat».
«S'empra per a impulsar aquestes normes binàries que són perjudicials per a qualsevol que no s'adapte o hi estiga d'acord amb elles, i limita l'accés a l'educació per a les persones jóvens que necessiten saber sobre elles mateixes, especialment si no es consideren heterosexuals, com també sobre la resta, perquè puguen entendre que els éssers humans són diferents».
Alguns països ja han adoptat el marc de Protego. Guatemala va ser el primer, ja que va establir una col·laboració amb Huber i l'IWH a juny del 2023 sota el lideratge del president d'aquell moment, d'extrema dreta, Alejandro Giammattei. El projecte Protego va treballar amb el Ministeri de Sanitat, Educació i Desenvolupament Social del país i va desenvolupar una «Guia de comunicació paternofilial» que promouria les narratives sobre sexe i planificació familiar de l'IWH entre els guatemalencs.
Huber afirma que la guia, que es va estendre arran del país a través de col·laboracions amb influenciadors i líders religiosos i de negocis, ha arribat a 3 milions de xiquets en edat escolar a Guatemala.
Uganda, on el sexe gai és penable amb la mort, va ser el següent país a adoptar el marc a principis del 2024. Al contrari que a Guatemala, ha sigut difícil accedir als detalls específics i no han sigut compartits públicament, però han declarat públicament com a prioritat el fet de promoure una educació sexual basada solament en l'abstinència.
Altres països, incloent-hi Hongria i Burundi, també han manifestat el seu suport a Protego, però es coneix menys encara sobre les seues accions en la matèria.
Què passa ara?
Mentre que el nou grup central encara no ha sigut establit oficialment, les declaracions de Lara i Huber suggereixen una intenció de fer-ho a curt termini.
«[Prendrà] menys temps del que la gent assumeix, perquè la part més difícil ja està feta», va manifestar Huber a la seua entrevista amb The Washington Stand. «La coalició existeix. Els compromisos compartits estan per escrit i han resistit els canvis de govern en diversos països».
Ipas, al seu document, emfatitza que encara hi ha alguna cosa a fer abans de l'establiment del grup central i adverteix als advocats que «eviten exagerar la seua legitimitat i poder».
No obstant això, Sjödin adverteix que els plans, i el perill que presenten, han de prendre's seriosament.
«Actualment, veiem una reacció negativa molt extensa i horrible contra les persones LGTBQ+», diu. «El que potencialment volen fer ací és fer la inclusió de tothom realment més difícil».