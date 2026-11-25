Aquesta publicació forma part de la sèrie de Global Voices Spotlight de novembre de 2026, «Justícia com a infraestructura». En aquest Spotlight, Global Voices està col·laborant amb l'Institut de la Haia per la Innovació del Dret (HiiL) per a destacar les maneres en què la justícia funciona com una infraestructura crítica per a qualsevol societat. Pots donar suport a aquesta cobertura donant ací.
Un nadó negre acabat de nàixer en una clínica del districte de Meguro a Tòquio ha sigut objecte d'una allau d'assetjament racista en línia.
La clínica va publicar la fotografia del nadó junt amb un missatge de felicitació en xarxes socials com a part de la seua sèrie fotogràfica rutinària «nadons nascuts aquest mes». Una captura de pantalla de la publicació es va fer viral a X, amb més d'1,3 milions de visites en un dia. La publicació va atraure molts comentaris d'odi, carregats de sentiments antiimmigrants i discriminació racial contra les persones no blanques i no japoneses. Alguns dels comentaris van rebre milers de «m'agrada».
S'han eliminat tots els comentaris de la publicació, i la clínica ha deshabilitat els comentaris al seu Instagram.
Aquest incident posa de manifest dues qüestions dins de la societat japonesa. Per una banda, reflexa com està de present encara al Japó el discurs d'odi racista. Però, en termes generals, exposa la falta d'una capa d'infraestructura judicial: el Japó no té cap comissió de drets humans independent que puga gestionar les queixes per discriminació, cap llei nacional contra els discursos d'odi que puga aplicar-se, ni cap manera eficaç d'obligar les plataformes a eliminar els discursos d'odi que es dirigeixen a grups sencers.
Mentre que alguns crítics culturals sostenen que la discriminació racial generalitzada al Japó té les seues arrels a l'interés insuficient de les generacions més jóvens per les cultures i el desenvolupament estrangers, altres sostenen que la prevalença dels discursos d'odi en línia està en gran manera relacionada amb la falta d'una legislació domèstica eficaç i d'educació sobre els drets humans.
Tot i que és signatari de la Convenció Internacional per a l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació Racial (ICERD) des del 1995, el Japó no ha aprovat la Llei de protecció dels drets humans ni ha establit una institució nacional de drets humans independent per a investigar les violacions dels drets humans i penalitzar els perpetradors. Mentre que hi ha hagut nombrosos intents d'aprovar una llei d'aquest tipus, es va posposar en diverses ocasions durant els anys 2000 i a principis de la dècada del 2010. Els crítics diuen que els esforços van fallar perquè el públic tenia por que pogués vulnerar la llibertat d'expressió protegida per la Constitució.
Lleis nacionals antidiscriminació sense tall
Així, en lloc d'aprovar un conjunt de lleis exhaustiu, aborda la discriminació i els drets humans mitjançant lleis específiques per a cada qüestió, com ara la Llei de promoció de l'educació i la sensibilització sobre els drets humans (2000), la Llei d'eliminació de la discriminació contra les persones amb discapacitat (2013), la Llei de promoció dels esforços per a eliminar els discursos i els comportaments discriminatoris injusts contra les persones amb país d'origen diferent del Japó (2016), la Llei de promoció de l'eliminació de la discriminació contra els buraku (2016), com també la Llei de promoció de l'enteniment públic de la diversitat d'orientació sexual i d'identitat de gènere (2023), que tenen com a objectiu conscienciar el públic sobre els drets humans i proporcionar suport governamental, més que criminalitzar els discursos d'odi i la discriminació.
Per exemple, tot i que la Llei d'eliminació dels discursos d'odi es va promulgar per a frenar les manifestacions xenòfobes al carrer que terroritzen les minories ètniques que resideixen al Japó, com la sèrie de protestes contra l'Escola Primària Coreana de Kyoto entre desembre del 2009 i març del 2010, no declara il·legals els discursos d'odi, ni penalitza els perpetradors amb multes o sentències de presó.
A més, la llei a soles protegeix els estrangers amb un estatus legal, però exclou els migrants indocumentats, els que busquen asil i les persones indígenes, incloent-hi els ainus i els ryukyuans. L'abast jurídic de la llei contrasta amb les recomanacions de les Nacions Unides, que estableixen que un signatari de la ICERD ha d'«assegurar-se que les garanties jurídiques contra la discriminació racial s'apliquen als no ciutadans independentment del seu estatus migratori i que la implementació de la legislació no tinga un efecte discriminatori sobre els no ciutadans». Els experts legals han criticat la clàusula restrictiva de la llei perquè, com diu Shuji Oda, president del Col·legi d'Advocats Dai-Ichi de Tòquio, «genera una falsa implicació inversa que fa entendre que els discursos d'odi contra persones sense un estatus de residència legal són permesos».
Les lleis antidiscriminació sense tall només aconsegueixen contenir accions explícitament discriminatòries contra les persones discapacitades, els burakumin (pàries feudals), les persones LGTBQ+ i els estrangers amb estatus legal; no han eliminat els discursos d'odi. Mentrestant, les protestes al carrer contra els treballadors immigrants i la labor importada han augmentat enmig d'una situació amb salaris locals estancats, la inflació i l'augment del cost de vida. Tot i que aquestes protestes solen ser menudes en escala, atrauen un gran nombre de comentaris a les xarxes socials, amb moltes observacions discriminatòries i discursos d'odi contra els estrangers.
A més, cap de les lleis esmentades té un mecanisme per a obligar les plataformes en línia a eliminar el contingut nociu. Això provoca la difusió de la xenofòbia, l'homofòbia, l'odi contra les minories socials i una cultura en línia racista.
El model de Kawasaki
Atés que la política nacional japonesa ha paralitzat l'aprovació de la Llei de protecció dels drets humans, alguns governs locals han començat a construir el marc legal des de la base per a fer front a l'agitació local contra les minories ètniques.
La ciutat de Kawasaki, llar d'una gran població de coreans zainichi a la prefectura de Kanagawa, va ser el primer municipi al Japó on es van introduir lleis locals per a frenar les protestes que «atempten contra la dignitat humana dels altres», com va descriure el Departament de Justícia de la ciutat.
Des que es va aprovar la Llei de promoció de l'educació i la sensibilització sobre els drets humans l'any 2000, la ciutat va promulgar la seua pròpia Ordenança de drets dels infants el mateix any, i l'Ordenança de l’Ombudsman dels drets humans el 2001, que van obrir el camí per a establir un sistema local independent d'ombudsman dels drets humans per a rebre i investigar queixes d'assetjament, abús i discriminació.
Arran d'una onada de manifestacions que demanaven l'exclusió de les persones d'origen estranger vora el 2013, la ciutat va aprovar l'Ordenança per a la creació d'una ciutat que respecte els drets humans i estiga lliure de discriminació a desembre del 2019, que prohibeix la discriminació basada en la raça, la nacionalitat, l'origen ètnic, el gènere, l'orientació sexual i la discapacitat. L'ordenança també prohibeix emprar altaveus, pancartes o fullets que inciten a l'odi contra les persones originàries de fora del Japó i els seus descendents. Sota l'ordenança, els perpetradors reincidents veurien les seues identitats fetes públiques, i podrien fer front a multes de fins a 500.000 iens (aproximadament 2.885 €). La ciutat també mantindria un registre dels grups d'odi i els prohibiria l'ús d'instal·lacions públiques, com ara centres esportius i parcs.
A més, l'ordenança va establir un panel d'experts amb la potestat de revisar els discursos d'odi i instruir les plataformes en línia perquè eliminen el contingut extrem contra un grup específic de persones i faça pública la identitat dels abusadors.
Tot i que l'ordenança ha aconseguit reduir el nombre de protestes discriminatòries contra les comunitats Coreano-japoneses a la ciutat de Kawasaki, és inútil quan les protestes tenen lloc en jurisdiccions veïnes. A més, fins ara, la sanció penal de l'ordenança local només castiga els abusadors que s'adrecen a persones originàries de fora del Japó; les persones LGTBQ+, discapacitades, i de comunitats indígenes continuen desprotegides. No pot penalitzar els propietaris o empresaris que discriminen i té poder limitat sobre els abusos en línia, ja que les companyies no estan subjectes a les lleis locals.
L'educació en drets humans traduïda en educació moral
Diversos òrgans de l'ONU han criticat reiteradament el Japó per fallar a promulgar una llei exhaustiva antidiscriminació i establir una comissió independent per a investigar i perseguir els abusadors en línia seguint el «Principi de París», els estàndards internacionals oficials per a les institucions dels drets humans. Així i tot, fins ara, la societat japonesa encara manca el consens i la determinació per a aprovar la Llei de protecció dels drets humans.
Mentre que els defensors de posposar la legislació citen possibles violacions de la llibertat d'expressió, una raó més profunda està relacionada amb la xenofòbia local i a les percepcions dels drets humans.
El concepte de drets humans va ser introduït al Japó fa vora cent cinquanta anys, durant el període de modernització japonés que va començar a finals de l'època Edo i principis de l'era Meiji. No obstant això, quan la Constitució de l'imperi japonés va ser promulgada el 1889, va definir els drets dels ciutadans no com a inherents als drets humans, sinó com a «drets dels súbdits» atorgats per l'emperador.
Només després de la Segona Guerra Mundial es va reintroduir i localitzar el concepte de drets humans universals per a criticar la militarització de la societat japonesa i els crims contra les persones no japoneses en temps de guerra. Així i tot, l'educació sobre drets humans a les escoles és confosa sovint amb l'educació moral convencional, que emfatitza la responsabilitat individual envers la família, la societat i el país, i la necessitat de mantindre relacions humanes harmòniques a través de l'educació i la consideració.
Malgrat això, l'enfocament de la moralitat individual ignora les causes estructurals de la discriminació i falla a empoderar les persones com a posseïdors de drets per a fer front el problema de la discriminació sistemàtica, com va assenyalar un grup de professors japonesos de l'Institut d'Educació i Cultura Globals en una proposta per a integrar millor l'educació moral i de drets humans el 2014:
日本では人権教育・啓発の場で「おもいやり」「やさしさ」などが強調される一方で、権利そのものを学習することは低調である。[…]
[…]具体的な「権利」という側面も、また「社会的に」問題を解決しようという側面も極めて弱い。「思いやり」を強調する抽象的・心情主義的教育は、私的な人間関係の中での問題解決ばかりを強調し、権利を具体的に考え実現しようとする力をむしろ弱めているといえる。
Al Japó, mentre que als àmbits de l'educació i la sensibilització sobre els drets humans s'emfatitzen conceptes com l'«empatia» i l'«amabilitat», entre altres, l'aprenentatge sobre el dret en si mateixa és escàs. […]
[…] Tant l'aspecte concret dels «drets» com el d'intentar resoldre els problemes «socialment» són extremadament dèbils. Podríem dir que l'educació abstracta i sentimentalista que posa l'accent sobre l'«empatia» se centra exclusivament a la resolució de problemes en l'àmbit de les relacions personals i, al contrari, debilita la capacitat de reflexionar sobre els drets de manera concreta i de fer-los realitat.
A principis d'aquest any, Human Rights Watch va instar la recentment electa primera ministra Sanae Takaichi a fer una llei antidiscriminació exhaustiva i crear un òrgan nacional de drets humans independent per a fer front a l'augment dels sentiments xenòfobs contra els immigrants. Tot i que el govern de dretes no té cap intenció de ressuscitar la Llei de protecció dels drets humans, s'ha format una coalició cívica per a advocar per una institució nacional de drets humans amb potestat d'investigació i correctius que faça front a la discriminació i als abusos dels drets humans abans del 2028.