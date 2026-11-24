Escrit per Angela Joyce
La brutal realitat de les guerres que tenen lloc al nostre món, com l'actual guerra a Ucraïna, el conflicte entre l'Iran, Israel i els EUA, o la devastadora crisi humanitària a Gaza, demostra que la guerra no es lluita només en camps de batalla. Es lluita a cada carretera, a cada pati d'escola i a cada casa.
Les últimes notícies bèl·liques dominen els titulars, però de portes endins, és gent ordinària, civils, especialment infants, qui pateix més; un fet que es posa de manifest en casos com el d’un nen de 21 mesos a Gaza que va ser retornat a la seva família amb unes lesions que, segons els metges, eren compatibles amb la tortura. Els infants en zones de guerra pateixen conseqüències emocionals, físiques i del desenvolupament a llarg termini.
Per bé que la comunitat global sovint té en compte els danys visibles, com les vides perdudes o les escoles destrossades, les ferides del trauma, el desplaçament i la confiança trencada poden acompanyar els infants que creixen en zones de guerra durant la resta de la vida.
El trauma, el principal indicador de les dificultats al llarg de la vida per als infants en zones de guerra
El trauma és una de les amenaces més serioses a què s'enfronten els infants que viuen en zones de guerra. Mentre que algunes lesions físiques es curen o es poden tractar, les ferides invisibles del trauma mental poden durar tota la vida.
La salut mental és tristament subestimada, especialment en àrees violentes. Per ajudar aquests infants a curar-se i refer les seves vides, és molt important entendre i tractar aquest trauma.
Cada vegada hi ha més experts que defensen que el trauma psicològic causat per la guerra hauria de ser reconegut i tractat com una crisi global de la salut pública.
Una de les maneres que tenen els professionals que treballen amb infants, com ara els serveis de protecció de menors, d'avaluar l'estat d'un nen que entra al sistema de protecció i de determinar la millor manera de proporcionar-li ajuda és mitjançant la detecció d’experiències adverses en la infància (EAI).
Aquests cribratges contenen preguntes com: «Alguna vegada no has pogut tenir accés a menjar, aigua o refugi? Has perdut un o més d'un cuidador per culpa d'una malaltia, de la presó o d'un divorci? Alguna vegada has experimentat violència per part d'un membre de la família? I has experimentat contacte sexual no desitjat amb un adult?».
Hi ha 10 preguntes en total. Aquestes preguntes es fan servir per determinar el nivell de trauma que un infant ha experimentat, i les utilitzen actualment treballadors socials i psicòlegs als EUA.
Si una persona ha viscut tres o més EAI, corre un risc més elevat de desenvolupar un trastorn de l'estrès posttraumàtic, depressió, ansietat, intents de suïcidi, consum de drogues i molts altres tipus de malalties físiques, com ara càncer, hipertensió arterial i insuficiència cardíaca.
Als EUA, una de cada 10 persones viurà almenys tres EAI al llarg de la vida. Això és molt inferior a un de cada 6 infants que, a escala global, s'estima que viuen en zones de conflicte actives i que experimenten elevats nivells de múltiples EAI a la vegada.
Quan una porció global d'infants tan gran és exposada reiteradament al trauma, l'impacte psicològic de la guerra es converteix en més que una mera preocupació: es converteix en una qüestió de salut global que canviarà les societats durant dècades.
Estadístiques actuals sobre els infants en zones violentes arreu del món
Arreu del món, els infants continuen experimentant en primera persona els efectes devastadors de la guerra.
A Ucraïna, milers d'infants han estat assassinats o ferits, i milions de persones s'han hagut de desplaçar des que va començar la guerra, fet que deixa a les famílies moltes dificultats per reconstruir la vida diària enmig d'una incertesa contínua.
A l'Àsia occidental, la guerra recent que involucra l'Iran s'ha afegit a una situació regional que ja era fràgil d'abans. Els informes indiquen que centenars d'infants han estat assassinats o ferits durant els bombardejos, i els atacs a escoles i àrees civils generen greus preocupacions humanitàries.
A Gaza, el portaveu de l'UNICEF, James Elder, ha descrit la zona com «la regió més perillosa del món per ser un nen». Desenes de milers d'infants han estat assassinats o ferits, i centenars de milers s'han hagut de desplaçar i s'enfronten ara a condicions humanitàries greus.
Al Sudan, milions d'infants també s'han hagut de desplaçar a causa del conflicte que hi ha en curs, fet que n'ha deixat molts sense accés fiable a menjar, educació, atenció sanitària o un refugi segur.
Pels infants que estan vivint aquestes crisis, la guerra no és un esdeveniment distant que apareix a la televisió, sinó que els rodeja i controla cada aspecte de les seves vides.
La recuperació
La bona notícia és que els infants són resilients.
Hi ha alguns factors que atenuen l'efecte del trauma, el més efectiu dels quals és un cuidador consistent, present, que dona suport i que tranquil·litza.
Nosaltres, com a adults, tenim la increïble oportunitat de reduir i, fins i tot, revertir els efectes de les penes i dificultats viscudes durant la nostra joventut.
Desafortunadament, molts infants en zones de conflicte han perdut a un o a ambdós cuidadors principals, fet que els ha deixat més susceptibles als efectes de les EAI.
La resiliència en infants que han viscut un trauma no sempre significa tornar a la normalitat o «recuperar-se».
Després d'acumular EAI, com perdre una llar, els efectes personals o persones estimades, o patir lesions i molt més, definir què és «normal» és difícil.
Molts especialistes en trauma que treballen amb infants opinen que, per als nens, és més realista experimentar el que s'anomena «creació de significat», un procés a través del qual les persones troben un sentit a les seves experiències, a la manera com les modelen i a com poden seguir endavant.
Aquest procés sovint requereix un suport psicològic, un entorn estable i unes xarxes comunitàries que permetin als infants començar a recuperar la sensació de seguretat i el sentiment de pertinença.
La responsabilitat col·lectiva de protegir la infància
Tant si reflexionem sobre les guerres que estan passant actualment, com si pensem en com es podrien prevenir conflictes futurs, una cosa és clara: els infants s'han de protegir del pes indiscutible de la violència.
Una generació que creix envoltada per la guerra no és necessàriament una generació perduda. Amb estabilitat, suport i oportunitats, aquests mateixos infants poden convertir-se en líders, innovadors i defensors d'un món més pacífic. Però no ho poden fer sols.
La responsabilitat de la comunitat global no és només la de reconstruir infraestructures, sinó també la d'ajudar els infants a recuperar la seva sensació de seguretat, estabilitat i esperança.
Aquesta responsabilitat no només pertany als governs i a les institucions internacionals, sinó també als educadors, als treballadors humanitaris, als líders de les comunitats i als ciutadans corrents.
Donar suport a les iniciatives que proporcionen educació, atenció psicològica i ambients estables pels infants afectats per un conflicte, promoure polítiques que protegeixin els civils, i mantenir-se informat sobre crisis humanitàries són tot d'estratègies que les persones poden adoptar per assegurar que els infants no carreguin sols amb el pes de la guerra.
El cost real del conflicte no es mesura només amb els edificis destrossats o el territori perdut. Es mesura en les infàncies modelades per la violència i en la responsabilitat col·lectiva que compartim de protegir les generacions que creixen sota l'ombra d'aquesta violència.